600 kinderbegeleiders in Kortrijk in bloemetjes gezet

De norm voor buitenschoolse kinderopvang in Kortrijk ligt hoog: 60 plaatsen per 100 kinderen, waar het landelijke gemiddelde vastgelegd door Kind & Gezin 50 opvangplaatsen per 100 baby’s en peuters is. “We werken met een starterspremie van 450 euro per kindplaats voor gebieden waar die 60%-norm niet gehaald wordt, op andere plaatsen is dat 242 euro per kindplaats. Dat betekent voor de Droomedaris een kleine 10.000 euro omdat Heule nu eenmaal een gebied is waar veel jonge gezinnen wonen en er weinig plaatsen aangeboden kunnen worden”, aldus schepen van welzijn en kinderopvang Philippe De Coene (Vooruit).