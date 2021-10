Hoe kan je als omstander helpen als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag? Sensoa geeft tips met de 5A's

"Veel meer mensen herkennen nu situaties waarin er sprake is voor grensoverschrijdend gedrag, maar reageren is voor heel wat mensen nog steeds niet evident", zegt Julia Day, beleidsmedewerker van Sensoa. "Uit ons onderzoek zien we dat 90 procent van de 16- tot 26-jarigen wel iets wi ldoen, maar 40 procent weet niet goed hoe." Mogelijke oorzaken zijn sociale druk en het onveilige gevoel dat zo’n situatie met zich meebrengt. Daarom geeft Sensoa met de 5 A's enkele tips.