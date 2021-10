Aalter geeft extra subsidies aan verenigingen die willen fuseren: "Dubbel zoveel als normaal" 

De verenigingen die met elkaar willen fuseren, krijgen daarvoor 3 jaar lang dubbele subsidies. "Stel nu dat je twee afzonderlijke verenigingen hebt die veel gemeenschappelijk hebben en beide 1.500 euro subsidie ontvangen. Dan worden hun subsidies bij elkaar opgeteld én verdubbeld. Dat komt dan dus op 6.000 euro", legt de schepen uit.

Verenigingen moeten wel aantonen dat ze daadwerkelijk fuseren en niet alleen in naam. Zo moeten ze onder meer alle activiteiten samen organiseren. "Ook voor ons als gemeente is dit interessant, want zo moeten we minder investeren in infrastructuur." Er zijn ongeveer 300 erkende verenigingen in Aalter.