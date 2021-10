Aantal smalle straten waar vuilniswagens niet doorrijden, wordt uitgebreid in Zemst, Meise, Londerzeel en Vilvoorde

Het aantal straten waar de vuilniswagens niet meer doorrijden in Zemst, Meise, Londerzeel en Vilvoorde wordt nog uitgebreid. "Naar aanleiding van enkele dodelijke ongevallen elders in Vlaanderen in gelijkaardige smalle straten, hebben wij beslist om ons werkingsgebied nog eens onder de loep te nemen", vertelt Buysse. "Voor enkele straten moeten we concluderen dat we de veiligheid van de inwoners niet kunnen garanderen omdat het zicht voor onze chauffeurs te slecht is. Het zou dramatisch zijn mochten er daar ongevallen gebeuren. Daarom zijn er straten bijgekomen waar onze vuilniswagens niet meer zullen doorrijden. In afwachting van een andere oplossing, moeten we de inwoners vragen om hun vuilnis tot op de hoek van de straat te brengen."