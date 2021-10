Aantal tramongevallen in Brussel gedaald: "Maar blijf voorzichtig want vallende bladeren maken de tramsporen glad"

De MIVB zag het aantal tramongevallen in 2020 voor het vijfde jaar op rij dalen. De coronacrisis zorgde ervoor dat die daling nog groter was dan vorige jaren, omdat er in die periode minder verkeer was. En toch roept de MIVB op om voorzichtig te blijven, zeker nu de tramsporen vaak glad zijn door vallende bladeren. Want een tram kan niet zo makkelijk remmen als een auto.