Na (bewuste) jarenlange pauze brengt superster Adele een nieuw nummer uit: "Publiek zit écht op haar te wachten"

Meeslepende nummers over hartzeer: daarvan heeft Adele haar handelsmerk gemaakt. Hoe haar nieuwe muziek zal klinken, weet niemand, maar in haar eerste interview in járen met de Britse en Amerikaanse Vogue heeft ze verteld dat haar vierde album “30” gaat over haar echtscheiding. Adele wil haar zoontje Angelo (9) graag via haar muziek uitleggen hoe het zover is gekomen.

De titel “30” verwijst naar de leeftijd “waarop mijn leven uit elkaar is gevallen”, aldus de intussen 33-jarige zangeres, die bijzonder trots is op de teksten van haar nieuwe nummers waarmee ze “klaar is om mijn deel van het verhaal te vertellen”, zo klinkt het in Vogue. Eerder bracht Adele al de platen "19", "21" en "25" uit: allemaal verwijzingen naar haar leeftijd bij de release.