N-VA-voorzitter Bart De Wever scherp voor akkoord-De Croo: "Deze begroting is anekdotisch en op lucht gebaseerd" 

Bovendien, zo vindt hij, is het de werkende middenklasse die de factuur zal moeten betalen. "Er zijn vandaag geen hervormingen ten voordele van mensen die werken. De inactieven zijn de grote winnaars. Hoe moet daar dan jobgroei uitkomen? Men moet naar 80 procent werkzaamheidsgraad om onze schulden onder controle te krijgen, onze welvaartsstaat te stutten en de sociale zekerheid betaalbaar te houden, maar ik zie geen enkele maatregel die daar deze legislatuur zal toe bijdragen." Als voorbeeld geeft hij de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. "Daar is heel Vlaanderen voor, want we hebben in de e-commerce al veel jobs verloren aan Nederland. Wel, als de Franstaligen niet 's nachts willen werken, voer het dan in voor Vlaanderen", betoogt hij. Het rondetafelgesprek waar daarover nu gediscussieerd zal worden, vindt hij een maat voor niks.