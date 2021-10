Van een vliegtuigtaks tot zonnepanelen op zee en meer treinen: welke klimaatmaatregelen zijn er beslist?

De regering trekt ook jaarlijks 2 miljoen euro uit voor een nieuw klimaatcentrum. Dat moet de kennis over het klimaat, die in ons land nog te veel versnipperd zit, beter bundelen. Dat kan door wetenschappers uit verschillende domeinen of instellingen samen te brengen, of door studies beschikbaar te maken op een gemakkelijk bereikbaar portaal. Ook burgers, bedrijven of andere spelers moeten bij dat klimaatcentrum terecht kunnen met hun vragen over, bijvoorbeeld, klimaatadaptatie. De bedoeling is dat het klimaatcentrum in 2023 op kruissnelheid is.