Ziektebriefje voor 1 dag weg, mildere energiefactuur, strengere aanpak langdurig zieken: dit weten we over de begroting

Toch is de deal nu definitief afgeklopt, horen we. Zo zijn de topministers het eens geworden over een besparingsinspanning van 2,4 miljard euro. Het begrotingstekort wordt volgend jaar afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Dat maakt de regering mogelijk dankzij besparingen bij de federale overheid, een actieplan tegen sociale en fiscale fraude, de effectentaks, hogere accijnzen op tabak en een groot plan om arbeidsongeschiktheid aan te pakken.