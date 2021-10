BEKIJK: Foto Gentse natuurfotograaf krijgt internationale bekroning, is vrijdag te zien in Londen, en reist nadien de wereld rond

De foto, die de titel "Twin Peaks" meekreeg, kreeg een bekroning in de categorie "Animals in their environment" in de internationale wedstrijd Wildlife Photographer of the Year. De foto zal ook te zien zijn vanaf 15 oktober in het Britse Museum of Natural History in Londen. Na de tentoonstelling reizen de winnende beelden de wereld rond. Ze zullen te zien zijn op 60 verschillende locaties. Ook in ons land zal de expo passeren in het Zwin in Knokke in 2022.