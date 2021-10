"Brexitprotocol over Noord-Ierland werkt niet en moet aangepast worden", zegt Britse minister Frost

Wat is het Noord-Ierse protocol?

Sinds de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek ook een buitengrens van de Europese Unie.

Maar de lange landgrens moet open blijven, is in 1998 bepaald in het Goedevrijdagakkoord dat vrede heeft gebracht op het Ierse eiland. Daarom beslisten de brexitonderhandelaars uiteindelijk om de grens in de Ierse Zee te leggen, via het zogenoemde Noord-Ierse protocol.

Het protocol bepaalt dat Noord-Ierland in de praktijk grotendeels de regels van de Europese eenheidsmarkt blijft volgen. Goederen die vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden vervoerd, moeten door de Britse douane in de Noord-Ierse havens gecontroleerd worden.