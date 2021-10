Burgemeester Heist-op-den-Berg dient klacht in wegens laster: "'s Nachts bellen ze hem meer dan 10 keer op"

In samenspraak met het provinciale en nationale bestuur is er nu ook een klacht ingediend bij de politie. Ook bij de Raad voor de Journalistiek werd een klacht ingediend voor fake news. Het is bovendien een gerichte klacht, want de partij zou iemand in het vizier hebben die daar volgens hen vermoedelijk achter zit. "Het komt niet van een andere politieke partij", zegt Verhoeven nog.

Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt.