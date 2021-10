Burgemeester Michel Doomst van Gooik stopt ermee na 33 jaar: "Een beslissing van het verstand en niet van het hart" 

"Het is eerder een beslissing van het verstand dan van het hart", vertelt Michel Doomst. "Maar na 33 jaar burgemeesterschap is het tijd om eens na te denken over de toekomst. Bij de vorige verkiezingen heb ik al getwijfeld of ik zou meedoen of niet, maar we hebben het toen goed gedaan met de partij. En toen is achter de schermen afgesproken dat we na drie jaar van deze legislatuur de wissel van de sjerp grondig zouden overwegen."