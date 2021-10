CEO Pelts bedrijf gaat zélf aan het werk, wegens te weinig werkvolk: "Ontdek zin en onzin van eigen beslissingen"

In het bedrijf zijn ze dringend op zoek naar werknemers, vooral in de logistieke afdeling. Brabantia is de producent van metalen huishoudelijke producten. "Op de arbeidsmarkt is er een algemeen tekort. We zijn op zoek naar mensen die als orderpicker kunnen werken en de heftruck kunnen bedienen. Het blijkt lastig om die mensen te vinden."

"Je ziet meteen dat hier een ongelofelijke werksfeer heerst", benadrukt van Elderen. "Ik leer ook dingen van mijn werknemers, die mij nu ook opdrachten geven. Daarnaast kom ik meteen de zin en de onzin van mijn eigen beslissingen tegen. We hebben net een nieuw systeem geïntroduceerd, en dat gaat allemaal vrij vlekkeloos. Hier en daar ondervind ik zelf wel dat er kleine minpuntjes zijn. Het zou kunnen dat die dingen dus weer aangepast worden."