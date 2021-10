CureVac stopt met ontwikkeling coronavaccin

De topman van CureVac, Franz-Herner Haas, stelt in het persbericht dat het bedrijf een verschil wil maken met een veilig en werkzaam vaccin. "Dit doel is niet veranderd, maar de vereisten om het virus en de opkomende varianten efficiënt aan te pakken, zijn veranderd." De beslissing om de focus te leggen op het mRNA-kandidaatvaccin van de tweede generatie, weerspiegelt "verwachte veranderingen in de noden van de volksgezondheid, die onze tweede generatie mogelijk kan aanpakken", klinkt het.

De COVID-samenwerking tussen CureVac en GSK bouwt voort op een bestaand partnerschap op het vlak van mRNA-technologie dat beide bedrijven in juli 2020 zijn aangegaan. De gezamenlijke ontwikkeling is gericht op verbeterde mRNA-vaccins van de tweede generatie, die het potentieel hebben verschillende COVID-19-varianten aan te pakken, zich te richten op verschillende ziektes in een combinatiedosis en betere vormen van inentingen te bieden.