Alleenstaande als zwart schaap in begrotingsakkoord? Politicoloog Sinardet: "De zwaarst belaste werknemer ter wereld"

Sinardet heeft het over de "buitensporige fiscale benadeling van alleenstaanden". Die zouden er volgens hem verder op achteruit gaan, "terwijl ze al nergens anders zwaarder belast worden dan in België". In "Laat" geeft Sinardet zelfs aan dat "de alleenstaande Belg de meest belaste werknemer is ter wereld". "Het is wel zo dat arbeid zwaar belast wordt in België, maar door een heel aantal fiscale systemen die daar bovenop komen is dat voor alleenstaanden nog eens extra nadelig", legt hij uit.