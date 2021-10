Dessels bedrijf helpt Kopenhagen om overstromingen te voorkomen 

Smet Group, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ondergrondse technieken, begint aan een nieuw project in Denemarken dat het overstromingsgevaar in Kopenhagen zal tegen gaan. De stad kende in 2011 een wolkbreuk en dat had grote gevolgen. Bij verzekeringen werd voor ongeveer een miljard euro aan claims ingediend. Sindsdien tracht Kopenhagen hun stad zo klimaatbestendig mogelijk te maken.



"Na de overstromingen in 2011 heeft Kopenhagen besloten om tunnels onder de stad te graven", vertelt Bart Vanhout van Smet Group. Dit is al de vierde wolkbreuktunnel die we er gaan boren, en met 1,4 kilometer is het de langste ooit. De tunnels zorgen voor een snelle afvoer van het regenwater. De riolen waren van capaciteit veel te klein voor die steeds heviger wordende onweersbuien."