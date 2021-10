Diest wil een standbeeld voor straatveger Renéke: "Zijn overlijden heeft veel losgemaakt"

Ondertussen is de Facebookgroep 'Diest uw stad' begonnen met een geldinzameling om het standbeeld te bekostigen. "We hebben in Diest een kunstenaar die beelden maakt voor de stad", zegt Smets. "Ik heb hem gecontacteerd, maar zo een beeld kost toch wel wat. We hebben 13.000 volgers, dus als die elk vier euro zouden geven, hebben we al een pak geld. En verder hopen we op enkele grote sponsors."