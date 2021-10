Fel bekritiseerde internetreeks "The social house" keert terug in herfstvakantie

De makers hebben gesprekken gevoerd met experts over corona en mentaal welzijn van jongeren, luidt het. Ook over diversiteit zochten ze de hulp van experten. Bij de nieuwe afleveringen zullen kijkers meer worden betrokken. ""The social house" wil een brug vormen tussen fans en creators. Zowel in het echt als achter het scherm is dat onze missie", aldus Sweron.

Of de influencers van de eerste poging opnieuw zullen opduiken, is niet duidelijk. Daarover wil Sweron pas in de komende weken meer informatie geven.