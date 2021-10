Elke Vlaming zijn minibos: bedrijf uit Beringen zet mensen aan hun eigen privé-bosje te planten

Iedere Vlaming met een tuin, hoe groot of klein ook, kan voortaan online een minibos bestellen, waarna dat plantklaar aan huis wordt geleverd. Dat is het concept achter Start2Forest. Frank Missoul: "Het draagvlak om iets te ondernemen op het vlak van klimaat is nog nooit zo groot geweest en ik denk dat we met Start2Forest een kant en klare oplossing aanbieden."

Het bedrijf Forest FWD was tot nog toe vooral bezig met het bebossen van bedrijfsterreinen. "We betrekken bedrijven bij de realisatie van bossen", zegt Missoul, "maar zo'n bos ligt vaak niet langs het bedrijf." En dus ook niet vlakbij de mensen die er werken. Daarom is het bedrijf op zoek gegaan naar een plek waar bomen geplant kunnen worden die voor iedereen toegankelijk is, die voor iedereen vlakbij ligt en die voor heel Vlaanderen ook nog veel oppervlakte biedt: de tuin. En zo is Start2Forest ontstaan.