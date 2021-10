Energieprijzen in federaal begrotingsakkoord: wat ga je merken op je factuur?

Een jaar geleden was de federale regering het al eens over het principe van een energienorm voor gezinnen en bedrijven. Het doel van zo'n norm is om de energieprijzen met de buurlanden te vergelijken. We kennen in ons land al een loonnorm die moet vermijden dat onze lonen sneller stijgen dan die van de buurlanden. Een energienorm zou op een vergelijkbare manier de energiekost binnen de perken moeten houden. Die energienorm komt er vanaf januari volgend jaar.