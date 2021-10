Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwerpt klacht slachtoffers seksueel misbruik in de kerk

24 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken waren naar het Hof in Straatsburg gestapt om het Vaticaan voor het gerecht te kunnen dagen over de manier waarop de Kerk is omgegaan met de misbruikschandalen. Een rechter in Gent had eerder geoordeeld dat de Kerk juridisch onaantastbaar is. Ook het Europees Hof verwerpt nu de klacht van de slachtoffers.