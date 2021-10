Extra oppassen voor everzwijnen op de weg in Mol: "Oogstmachines jagen de dieren op"

"Bovendien zijn de everzwijnen hun leefgebied aan het uitbreiden. Ze komen nu ook tevoorschijn in andere gehuchten van Mol, waar ze eigenlijk niet mogen komen. We weten zo al dat ze het kanaal over geraken door te zwemmen. De dieren worden daarom goed onder controle gehouden, door de jacht bijvoorbeeld", aldus de schepen. De gemeente vraagt ook aan inwoners om iets te laten weten als ze buiten Postel everzwijnen of sporen ervan zien. Dat kan via de website van de gemeente.