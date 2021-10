Familie van "De zeven zussen"-auteur kondigt na haar dood nog nieuw boek aan: "The murders at Fleat House"

Riley schreef dit werk in 2004 toen haar jongste kinderen pas naar school gingen. Ze schreef toen drie boeken terwijl ze nog geen uitgever had. Twee daarvan: "The olive tree" en "The butterfly room" zijn intussen uitgegeven. Volgens haar familie was het altijd al haar plan om "The murders at Fleat House" uit te brengen na de boeken uit de reeks "De zeven zussen".