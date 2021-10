Fatinha Ramos wint World Illustration Award met tekening over zelfdoding

In augustus 2020 publiceerde het populaire Amerikaanse wetenschapsmagazine Scientific American een artikel over de zelfdodingscijfers die al twee decennia de hoogte ingaan in Amerika. De Belgisch-Portugese Fatinha Ramos maakte er de beklijvende tekening “The other US epidemic” bij. "De illustratie gaat over zelfdoding, ook aan de andere kant van de oceaan een onderbelichte epidemie”, zegt Ramos.