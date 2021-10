Fietsostrade in Mortsel is te smal voor de vele fietsers en wordt verbreed

In de Amedeus Stockmanslei in Mortsel is het fietspad nu te smal voor de 4.500 fietsers die er dagelijks passeren. "Het fietspad is er maar 2.30 meter breed, er zijn veel fietsers die aan verschillende snelheden rijden. Het is er niet meer veilig en aangenaam om te fietsen. Bovendien is het een deel van de fietsostrade en daarom leek het ons nodig om aanpassingen door te voeren", zegt projectleider Sarah Van Elsacker van de provincie Antwerpen.