Gentse nachtclubs willen af van Covid Safe Ticket: "Leidt tot extra drukte aan de deur"

De meeste danscafés hebben geen verplichting om te werken met het Covid Safe Ticket. "Ook wij communiceren liever als een café, want we willen laagdrempelig zijn", gaat Claeys verder. "Maar wij zijn een iets groter danscafé, dus daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en gebruiken we het Covid Safe Ticket. Al merken we wel dat het voor extra druk aan de deur zorgt, omdat mensen niet meer vlot binnengeraken."