Grootschalige zoekactie in Tsjechië: honderden hulpverleners op zoek naar 8-jarig meisje dat verdween in het bos

De politie gaat niet uit van een misdrijf en vermoedt dat het meisje de weg is kwijtgeraakt tijdens het spelen. "De zoektocht verloopt moeizaam", meldt de woordvoerster van de Tsjechische politie. Het bosgebied strekt zich tot ver uit en het is heel dichtbegroeid. Wat ook zorgen baart, is de temperatuur die 's nachts rond het vriespunt ligt. Het kind draagt niet de gepaste kledij voor zo'n koude temperaturen.