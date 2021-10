Gwenny is zwanger van haar 12e kindje en dat zal net als zijn broers en zussen een naam krijgen met letters A, E, L en X

Gwenny en Marino zijn erg creatief in het zoeken naar namen voor hun kroost. De oudste noemden ze Alex (13). Alle kindjes die na hem kwamen, kregen een naam met dezelfde 4 letters: Axel (12), Xela (11), Lexa (10), Xael (9), Xeal (8), Exla (5), Leax (4), Xale (2), Elax (1) en Alxe (6 maanden). Voor de nieuwe baby, een jongetje, hebben ze al een naam bedacht met dezelfde letters. “Er zijn nog wat combinaties mogelijk”, zegt Gwenny. "Maar die zijn niet altijd even mooi uitspreekbaar. Maar we hebben er wel nog een gevonden!”

Voor veel ouders lijkt een kroost zoals dat van de familie Vaneenoo erg moeilijk te managen, maar daar heeft mama Gwenny helemaal geen probleem mee: “Mensen denken steeds aan het worstcasescenario, maar dat valt eigenlijk allemaal goed mee.”