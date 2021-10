Hasselt krijgt prikkelarm jeugdhuis

Bijzonder is dat het nieuwe jeugdcentrum in Runkst ook onderdak zal bieden aan vzw Autisme Leeft, de vereniging voor kinderen en jongeren met autisme. Zo zal er naschoolse opvang zijn voor kinderen met een zware vorm van autisme. "Er is veel vraag naar zo'n opvang, en er is een groot tekort aan", zegt Marleen Bloemen van Autisme Leeft. "Die jongeren hebben andere noden, ze hebben nood aan ontprikkeling en rust, aan een andere manier van opvang en dat willen we hen bieden."