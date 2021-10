Helft Limburgse winkels van Lidl dicht wegens staking: "Werkdruk ligt te hoog"

Er wordt steeds meer gevraagd van de werknemers, is te horen bij de vakbond: "De werkdruk is nijpend. De taken worden steeds meer en we stellen vast dat er veel verloop is. Er zijn veel zieken dus we vragen versterking van de vliegende ploeg, die inspringt als er veel zieken zijn. Maar we hebben geen akkoord kunnen bereiken." Omdat de werkdruk zo hoog is, wordt er gestaakt.