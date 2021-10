Geen ongeval, maar moord: Davy Kesteman (32) schuldig aan moord op ex-vriendin 

De man van toen 29 wordt lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Van de crash herinnert hij zich amper iets, zegt hij. Kesteman had gedronken en had 1,47 promille alcohol in zijn bloed. De drugsspeekseltest was negatief. Eerder die avond was hij zijn ex-lief gaan opzoeken op café in Poperingen. Na een discussie stapte ze uiteindelijk toch bij hem in de auto.