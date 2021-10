Ketnet-reeks "Tekens van leven" wint International Emmy Kids Award in categorie Factual & Entertainment

"Ketnet zet al jaren in op non-fictieprogramma's waar de verhalen van de kinderen en de kinderen zelf centraal staan", zegt Annemie Gulickx, netmanager van Ketnet. " "Tekens van leven" is daar een heel mooi voorbeeld van. Wij zijn dan ook heel blij dat een internationale jury de sterkte en de schoonheid van het programma heeft gezien. Na "Nachtraven" in 2019 is dit al de tweede Emmy voor een Ketnetprogramma van productiehuis De Mensen. Ik wil hen dan ook heel erg feliciteren en bedanken voor de fijne samenwerking."