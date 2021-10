KMI wil automatisch overleg met andere diensten zodra risico op overstromingen toeneemt 

“Zolang een druppel in de wolken zit, is de federale regering en het KMI bevoegd. Maar zodra die druppel in contact komt met een rivier, is het aan de regionale minister. Dat is toch crazy?” Dit zijn woorden van PTB/PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw, tijdens een commissie begin september in het federaal parlement.

De overstromingen van 14 en 15 juli legden bloot dat veel verschillende instanties bevoegd zijn voor het noodweer: voor de inschatting van het weer vooraf én voor het crisisbeheer nadien. Onder andere het KMI, het federale instituut dat de weersvoorspellingen in ons land maakt, zou te zwak zijn geweest in zijn communicatie, luidde de kritiek.