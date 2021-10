Na de populaire Netflix-reeks "Squid game": hoe de Koreaanse golf niet meer te stoppen is

Eén ding is zeker: de Koreaanse golf heeft ons land overspoeld en dat leidt volgens verschillende bronnen ook tot een toenemende interesse in de Zuid-Koreaanse cultuur en taal. Koreaanse taallessen, die je in ons land onder andere kan volgen aan het Koreaans Cultureel Centrum, zijn steeds sneller uitverkocht en ook reisorganisaties geven aan dat er interesse is in bijvoorbeeld groepsreizen naar Zuid-Korea. Of dit één op één toe te wijzen is aan de populariteit van Koreaanse cultuur is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er in ieder geval wel op dat Kim Dae-jung in zijn opzet geslaagd is.