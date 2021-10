Lokfietsen moeten fietsendieven betrappen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Fietsen worden duurder, heel wat mensen rijden tegenwoordig met een elektrische fiets of een speedbike. “Mensen voelen het verlies van een fiets sneller in hun portemonnee, het is dus belangrijk dat we de pakkans verhogen. Met de lokfiets als nieuw wapen tegen fietsencriminaliteit wordt die kans opgekrikt”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) die er fijntjes op wijst dat het ook belangrijk blijft dat fietsers ook preventief moeten handelen. Je fiets afsluiten met een degelijks slot en liefst aan een vaste constructie blijft de boodschap. “Bijna alle Kortrijkzanen hebben een fiets, per jaar worden 6000 exemplaren gelabeld door onze Preventiedienst. Als fietsstad in wording is de strijd tegen fietsdiefstallen een prioriteit, want zo’n verlies raakt alle Kortrijkzanen”, denkt schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).