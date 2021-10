Lummense dokter getuigt over ziektebriefje voor 1 dag dat verdwijnt: “Meer tijd voor de patiënten die het echt nodig hebben”

Voor de dokters zelf is het ook een opluchting dat de werkdruk zal afnemen tijdens de pieken van luchtwegeninfecties of buikgriep. “Op die manier hebben we meer tijd voor de patiënten die het echt nodig hebben.”

“Natuurlijk moet iedereen eerlijk naar zichzelf kijken en oordelen of hij in staat is om te werken. Maar die burgerzin hebben we de afgelopen jaren wel vaker moeten aanspreken.” Dokter Tijskens is er ook van overtuigd dat het aantal patiënten dat de kantjes er van af zal lopen, beperkt zal blijven. “Soms willen patiënten wat meer ziektedagen, maar vaak is het ook omgekeerd. In Nederland en Duitsland bestaat het systeem al langer en daar werkt dat toch.”

Op de vraag of deze maatregel ook een inkomstenverlies gaat zijn, geeft Tijskens toe dat dokters nog altijd per prestatie betaald worden. En jaarlijks gaat het in België om 3 miljoen visites voor korte ziektebriefjes. Maar, benadrukt de dokter, "de patiënt komt op de eerste plaats en omdat er meer tijd vrijkomt voor wie het echt nodig heeft, blijft het een goede zaak."