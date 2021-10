Jongeman (18) die met luchtdrukpistool rondliep vrijgelaten, maar hij moet zich laten opnemen in psychiatrisch ziekenhuis

Na het incident vertelde de moeder van de jongeman aan VRT NWS dat hij al langer psychische problemen had. "Er waren al verschillende hulpvragen", zei ze. "Het is begonnen met kleine dingen: fietsdiefstallen, vandalisme. Toen hebben wij al met de jeugdrechter in contact gestaan. Hij heeft ook even in een gesloten instelling gezeten." Maar, omdat hij 18 was, had ze te horen gekregen dat ze hem niet konden verderhelpen, als hij zich niet vrijwillig wilde laten opnemen.