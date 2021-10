Man bedreigt ordediensten in Tielt en verschanst zich in woning, scholen moesten even in lockdown

“Rond 10.30 uur hebben de scholen in de buurt van de stationsstraat bericht gekregen om in lockdown te gaan, omdat er een persoon met een wapen was gesignaleerd”, vertelt Carine Vandamme, algemeen directeur van de scholengroep Molenland in Tielt. “Wij hebben dan onmiddellijk uit voorzorg alle scholen verwittigd en alles afgesloten.”

“Dan hebben we om 11.30 uur bericht gekregen dat we onze scholen konden vrijgeven en dat de leerlingen die ’s middags naar huis gaan dat ook konden doen. Natuurlijk wel met de vraag om uit de buurt van de stationsstraat te blijven, want die is hermetisch afgesloten.”

"De veiligheid van de leerlingen bleef op elk moment gegarandeerd", zegt de directrice. “In Sint-Jozef zijn de leerlingen in de klassen gebleven en in de andere scholen mochten ze de school niet verlaten. Leerlingen die op dat moment buiten de schoolmuren waren, hebben we gevraagd om op die locatie te blijven. Maar er is op geen enkel moment een onveilige situatie geweest voor de leerlingen.”