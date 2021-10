Hasselt start met mantelzorgcafés: "Veel mensen beseffen niet eens dat ze mantelzorger zijn"

Voor mantelzorger Goedele is het Hasseltse mantelzorgcafé alvast een goed initiatief. “Veel mensen vinden dat wat ze doen vanzelfsprekend is. Voor je moeder of vader zorgen bijvoorbeeld, wordt aangenomen als een voor de hand liggende daad uit menslievendheid. Net daarom is het belangrijk dat dit soort bijeenkomsten bestaan. Met de informatie die ik vandaag verzameld heb durf ik de stap richting het officiële statuut van mantelzorger misschien wel te zetten.”

Ook mantelzorger Rebecca blikt positief terug op de namiddag. “De gesprekken met lotgenoten zijn verhelderend. We leren hier trouwens ook hoe we voor onszelf moeten zorgen. Dat durven mantelzorgers wel eens vergeten, we cijferen onszelf weg. Naast de zorg voor mijn moeder heb ik bijvoorbeeld een drukke job. Veel tijd voor mezelf blijft er niet over. Even reflecteren met koffie en taart doet deugd.”



Op 18 november organiseert stad Hasselt een avond in de gebouwen van PXL in het kader van Hasselt Zorgstad, die specifiek over mantelzorg gaat. "We willen volop op dit thema inzetten", besluit Meynen.