Kan voeding ervoor zorgen dat je minder ernstig ziek bent van corona? Onderzoek van Gentse ziekenhuizen zegt van wel

Bij de studie is het bloed geanalyseerd van 138 coronapatienten die vorig jaar in de ziekenhuizen zijn opgenomen. Wie minder van die mineralen had, werd volgens de studie zieker. "Zij werden niet alleen ernstiger ziek, ook het sterftecijfer bleek hoger."

"Een tekort aan selenium en zink in het bloed lijkt zelfs een meer bepalende factor om ernstige COVID te ontwikkelen dan het feit dat patiënten lijden aan kanker, diabetes, obesitas of een hart- en vaatziekte. Patiënten met deze ziekten die voldoende selenium en zink in het bloed hebben, blijken een zeer lage kans te hebben om te overlijden aan COVID-19", zegt professor Du Laing.