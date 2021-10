"Modder op de weg"-campagne wil boeren én chauffeurs sensibiliseren

De campagne richt zich ook op de andere chauffeurs. Ze vragen om extra voorzichtig te zijn en veel begrip te hebben voor de landbouwers en bouwvakkers. "Want dat is er niet altijd", zegt landbouwer Bert Hanssens uit Heuvelland. “Soms gebeurt het weleens dat chauffeurs weinig begrip tonen en nogal eigenaardig uit de hoek komen wanneer we bezig zijn met die werkzaamheden. Wij vragen meer begrip. Dat de modder er ligt, dat we weten dat het weg moet en we dat ook gaan doen. Maar ook dat we tijdens het opkuisen de tijd en de plaats krijgen om de weg weer volledig proper te maken.”