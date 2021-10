BEKIJK: Limburgse wolvenroedel telt 10 wolven, zo blijkt uit nieuwe beelden

Daarnaast zal het Agentschap voor Natuur en Bos een nieuwe informatiecampagne opstarten, samen met de gemeenten. Woordvoerder Jeroen Denaeghel: "Via mailings en infodagen willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en hen informeren over hoe ze zich tegen wolvenaanvallen kunnen beschermen." Gemeenten zullen daarbij ook hun eigen communicatiekanalen gebruiken.

Natuur en Bos gaat ook een rubriek "Veel gestelde vragen" op zijn website zetten. Jeroen Denaeghel: "We zullen allerlei vragen over de wolf oplijsten, met antwoorden en maatregelen die genomen kunnen worden. We hebben ondervonden dat mensen die schrik hebben, vaak niet correct geïnformeerd zijn."