De nieuwe Superman - de zoon van Clark Kent - uit zich als biseksueel en valt (ook) voor een reporter

Het is zeker niet de eerste keer dat de LGBTQ+-gemeenschap zich vertegenwoordigd ziet in de fictieve superheldenwereld. Robin (Batmans rechterhand) is queer en ging begin dit jaar ook al in op een afspraakje met een mannelijke bewonderaar. Harley Quinn liet dan weer de Joker zitten voor vriendin Poison Ivy (afbeelding onder) en Batwomen was openlijk lesbisch. Zowel Batman als Batwomen kregen ook de nodige hulp van dokter Victoria October, een transvrouw.



De Amerikaanse cultuurcriticus Glen Weldon spreekt van "vooruitgang", maar niét bepaald van revolutie. Zo zit de naam van Jon Kent niet in het collectieve geheugen, maar zal Superman altijd gelinkt blijven aan die andere Kent, Clark.



"DC Comics maakt zijn kernpersonages niet divers", analyseert Weldon. Het gaat telkens om de superschurken, diegenen die bijrol hebben of de niet-oorspronkelijke (herkenbare) acteurs. Toch ziet Weldon het positief in. De vertegenwoordiging van diversiteit komt er. "Hetzij langzaam", merkt Weldon op.