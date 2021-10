Nobelprijscomité: "Triest dat geen enkele vrouw wetenschapsprijs won, maar we zullen niet met quota werken"

Maar het Nobelprijscomité is niet van plan om met gender- of andere quota te werken. "We willen dat mensen winnen omdat ze een belangrijke ontdekking hebben gedaan", zegt Hansson in een interview met het Franse persagentschap AFP, "niet vanwege hun gender of afkomst". Dat ligt in de lijn van de laatste wil van Alfred Nobel, die de oprichting van de Nobelprijzen in zijn testament opnam, voegt Hansson er aan toe.



Dat zo weinig vrouwen een Nobelprijs voor wetenschappen winnen, komt vooral doordat er nog altijd veel minder vrouwelijke professoren zijn, zegt Hansson. "Houd er rekening mee dat slechts 10 procent van de professoren in natuurlijke wetenschappen in West-Europa en Noord-Amerika vrouw is. In Oost-Azië is dat nog minder."

Volgens Hansson moet daar in de eerste plaats iets aan gedaan worden. Er is nood aan een andere attitude om meer vrouwen in de wetenschappen te brengen, zegt de voorzitter, "zodat ze een kans krijgen om de ontdekkingen te doen die wij belonen".