Roestige, verlaten olietanker voor de kust van Jemen baart de wereld grote zorgen en toch wordt er weinig aan gedaan

Hoe is het zover kunnen komen? De FSO Safer is een drijvend opslagschip voor olie. Gebouwd in 1976, omgevormd in 1987. Sinds dan gebruikt de nationale oliemaatschappij in Jemen het om olie op te slaan en te exporteren. In totaal kan het schip drie miljoen vaten olie opslaan.

Flash forward naar 2015. In het land breekt een burgeroorlog uit en het schip komt in handen van de Houthi-rebellen. Daarna gaat het sterk achteruit met de infrastructuur van het schip, dat nog maar nauwelijks onderhouden wordt. En dat is nu, zes jaar later, nog steeds het geval. Pogingen om gesprekken te voeren tussen de rebellen, de regering in Jemen en de Verenigde Naties draaien voorlopig op niets uit. Zo wil de VN het schip graag inspecteren, maar de Houthi's willen dat alleen toestaan als het schip ook gerepareerd wordt, en daar heeft de VN het geld niet voor.