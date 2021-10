Ongerustheid over sanering kleiputten in Boom en Rumst: "Grond om putten op te vullen zal geen PFOS bevatten"

Gisterenavond vond in Boom een infovergadering plaats over de sanering van de Kleiputten in Boom en Rumst. Die zijn tot de jaren 80 als stort gebruikt en moeten gesaneerd worden. De overheid wil dat doen door de putten op te vullen met grond afkomstig van de Oosterweelwerken, maar de buurtbewoners zijn ongerust nadat bekend was geraakt dat veel Oosterweelgrond verontreinigd is met PFOS. "De grond die wordt aangevoerd, zal geen PFOS bevatten of hij komt gewoon niet", stelt de provincie gerust.