Oostende is boos omdat er tijdens de herfstvakantie geen treinen naar de badstad zullen rijden

“Blijkbaar zijn het pendelverkeer of andere momenten belangrijker dan de toeristen die naar Oostende komen. Dat is natuurlijk iets wat wij van Infrabel gewoon geraakt zijn”, zegt Tommelein. “Waar houden zij rekening mee? Alleszins niet met de belangen van Oostende, dat is duidelijk.”

Infrabel zegt dat de belangrijke werken aan de bovenleidingen en enkele overwegen al meer dan anderhalf jaar geleden gepland zijn in overleg met Oostende. Ze kiezen voor de herfstvakantie omdat er dan minder treinverkeer is en het volgens hen een toeristische periode is waar de kans groter is op slecht weer. De NMBS voorziet wel vervangbussen.