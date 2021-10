Oude kringwinkel in Lommel wordt vervangen door 2 nieuwe: "1 aan oud-ziekenhuis en 1 in centrum van de stad"

"Ons pand aan de Balendijk, waar de Kringwinkel nu is, hebben we verkocht", vertelt Eric Bogers van maatwerk bedrijf De Biehal. "Hier in de nieuwbouw zal de Kringwinkel iets kleiner zijn. Maar we compenseren dat, want nu vrijdag openen we in de Kerkstraat, in het centrum van Lommel, een Kringboetiek: Chique de Friemel. Als we alles optellen gaat het om meer vierkante meters."