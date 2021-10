Overvaller van Gentse juwelier krijgt ook in beroep 8 jaar cel

In eerste aanleg kreeg de man 8 jaar cel voor de gewapende overval en voor een poging tot afpersing. In beroep pleitte zijn advocaat voor de vrijspraak, omdat er volgens hem geen enkel bewijs is dat hij daar die dag aanwezig was. Nochtans werd zijn DNA er wel aangetroffen. Dat deed de voorzitter van het hof van beroep besluiten dat de overvaller wel degelijk aanwezig was tijdens de overval. En daarom kreeg hij opnieuw hetzelfde vonnis: 8 jaar cel.